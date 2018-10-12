〈南部〉高雄電力業再加嚴標準 拚明年3月上路

2018-10-12

〔記者陳文嬋、方志賢／高雄報導〕高市環保局針對廿家空污大戶，推出電力業再加嚴標準，比天然氣更高規格，加嚴排放量明年減半、三年後剩下二成，力拚今年底前送中央審查，希望能於明年三月上路。

針對20家空污大戶推動

高市是重工業發展的城市，環保局針對固定污染源的空污大戶，推動電力業再加嚴標準，影響廿家電力相關業者，包括興達電廠、大林及南部發電廠、中油、中鋼等，總計五十三座發電機組，要求減少硫氧、氮氧化物排放量，等同於降低細懸浮微粒（PM2.5）。

環保局表示，電力業再加嚴標準將分兩階段實施，不論是燃燒生煤、重油或天然氣，要求明年排放量減半。

環保局指出，第二階段預計三年後實施，加嚴排放量剩下二成，業者須加裝防制設備、變更使用低污染燃料，甚至汰換老舊機組，才能符合排放標準。

最大戶是興達電廠有四組燃燒生煤機組、五組燒天然氣機組，近來將興建三座新的天然氣機組，環局要求最舊的一及二號機組除役，三及四號機組配合電力業再加嚴標準改善，但因機齡老舊建議直接除役。

空品不佳 部分學校掛橘旗

另外，時序進入秋天，高市部分地區昨天空氣品質AQI指數超過一百，前鎮區民權國小等學校，掛起了橘色旗子，提醒學生減少戶外活動。