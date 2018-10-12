〈南部〉《高雄首件賄選》鳳山前鄰長涉買票 20萬交保

2018-10-12

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄檢調昨宣布查獲高市首件現金賄選疑案，買票發生在鳳山區。

每票五百元 約談收賄選民

檢調透露，鳳山區呂姓前鄰長被檢舉，以每票五百元涉嫌買票，幫某市議員參選人賄選，雄檢指揮高雄市調處、刑大展開搜索，並約談呂男及收賄選民等十三人到案說明。

前鄰長辯稱自掏腰包賄選

呂姓前鄰長坦承交付現金，要求支持某特定參選人，不過，他辯稱自掏腰包賄選，對方並不知情更未授意，雄檢昨天凌晨訊後，諭知廿萬元交保。

檢調指出，高市鳳山區呂姓前鄰長涉嫌自今年九月中旬起，以每票五百元現金，向住鳳山區的選民買票，要求投特定市議員參選人，主任檢察官李門騫指揮警、調人員深入蒐證後，突擊呂男住處等地搜索，並傳喚呂男與涉案選民共十三人到案說明，由承辦檢察官鄭益雄、李侑姿漏夜訊問。

檢調透露，呂男到案後坦承買票，但辯稱未獲參選人授意；十名選民均坦承收受呂男賄款，部分選民繳回犯罪所得六千元，檢方認為，呂男涉嫌違反公職人員選舉罷免法「投票行賄罪」。

檢調指出，呂男雖犯嫌重大，但因他坦承現金買票犯行，暫無羈押必要，當庭諭知廿萬元交保，其餘收受賄款的十多名選民均被請回，全案將擴大向上追查，深入釐清資金來源及行賄情節。