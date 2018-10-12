〈南部〉九尾狐翻糖「迷倒」評審 屏科大翟宇凡再奪金

2018-10-12

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東科技大學學生翟宇凡，今年三月以「呂布」造型翻糖，勇奪美國聖地牙哥蛋糕大賽職業組金牌，本月再赴馬來西亞參加「檳城國際廚藝挑戰賽」，以「九尾狐」做為創作主題，嫵媚妖嬈的作品獲評審肯定，拿下靜態組及現場兩小時蛋糕裝飾兩面金牌，讓台灣的翻糖實力再被世界看見。

3月「呂布」摘金 本月馬國獲雙金

翟宇凡說，靜態賽他以日本傳說故事「九尾狐」為創作主題，透過翻糖呈現絕世美女迷惑人的本領，兩小時現場裝飾則與台北育達高職隊友林欣平搭擋，呈現可愛的叢林動物。

翟宇凡說，挑戰賽有來自中國、香港、韓國、新加坡、菲律賓、印度、印尼及馬來西亞等多國選手，為了呈現傳說中的角色，賽前他從網路上蒐集很多參考資料，不斷揣摩，讓表情、動作等細節更逼真。

翟宇凡表示，能在兩個項目都拿下金牌，他特別開心，也會記取評審的建議，未來繼續挑戰世界賽事。

屏縣府獎助金助圓夢 解決旅費煩惱

就讀高職時，翟宇凡就加入米克宋、李沐璇夫婦經營的翻糖工作室，夫婦倆悉心指導他製作翻糖的技巧，但翟宇凡在屏東上課，工作室卻在北部，經常兩地奔波，今年在屏東縣政府勞工處鼓勵下，翟宇凡申請進駐「屏東職人町」。

縣府勞工處長林德輝說，三月看到翟宇凡在美國獲獎消息，即鼓勵宇凡朝向「職人」精進廚藝，翟宇凡原本為這次挑戰賽的旅費煩腦，縣府透過「青年圓夢獎助金」協助成行，「職人町」將持續尋找像翟宇凡一樣的青年職人，提供低廉的租金，陪伴有心在屏東創業的青年夢想成真。