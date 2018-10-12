〈南部〉竹溪景觀工程爭議 台南市府：依合約調整

2018-10-12

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府進行竹溪流域周邊景觀改善二期工程，總經費一億多元，包括竹溪、體育場等均納入範圍。其中，竹溪鄰近體育場的大片荔枝園，承租戶及攤商昨赴市議會控訴市府黑箱作業，未溝通就將他們世居及承租的土地納入，揚言若市府執意施作林內步道，將不惜自行毀掉園內老樹，與市府玉石俱焚。

爭議土地屬公有 目前訴訟中

市府表示，體育園區範圍屬公有土地，部分土地爭議，有些是長期佔用公有土地搭蓋鐵皮屋做為私人社團用途，基於公益應還地於民，部分長期爭議土地，佔園區約三公頃，教育局體育處提出訴訟，一、二審均為市府勝訴，在法院三審判決確定前，有爭議部分暫不施作景觀環境改善工程，並會依工程合約進行調整。

市議員李文正、盧崑福昨邀水利局、體育處及二十餘位承租戶、攤商、律師代表就竹溪第二期工程進行說明。與會的承租戶及攤商情緒激動，控訴市府黑箱、鴨霸。

世居此地 居民不滿被迫拆屋建步道

蔡姓市民表示，世世代代設籍在公英段體育公園土地上，從一九一六年至今逾一百年，至今已五代，市府以小部分承租土地有建物違反規定，提起拆屋還地訴訟，目前還有待司法釐清，市府竟將訴訟中的房子和土地劃入工程計畫中，並要拆屋，要求工程絕不能發包。

當地有五十年的荔枝園、百年樟樹、七里香及竹林等，都是祖先代代維護。如果政府執意要施作林下步道，不惜自行砍掉園內所有樹木。

水利局表示，市府計畫施作的林下步道，為避免干擾，採高架的木棧道等輕量工程，連結竹溪與體育園區、哈嚇拿爾森林，先前也舉辦過說明會，整個工程約明年底前完成，將打造為一處生態、運動及親水的休憩空間。