〈南部〉今晚登場 西拉雅族夜祭 阿立母返大公廨

2018-10-12

〔記者王涵平／東山報導〕吉貝耍西拉雅族夜祭與孝海祭今登場，部落內有國內唯一拜壺祭祀祖靈阿立母的東河派出所，所長岩東華昨迎請阿立母返大公廨看戲。

牽曲、歌舞祭儀 持續至明日凌晨三時

夜祭活動今下午二時起部落導覽，晚上六時起孩童牽曲舞蹈，七時四十五分起原住民族歌舞交流晚會，十一時起夜祭拜豬牽曲，祭儀持續至明日凌晨約三時。明日上午八時起三向祭拜阿立母，下午二時起孝海祭。

一般警所多供奉關公、媽祖，白河警分局東河派出所因轄內有國內最完整的西拉雅族吉貝耍部落，前東河派出所所長陳進堯自二年起前往大公廨分靈請回阿立母坐鎮，祈求轄內治安、交通平安。

國內唯一奉祀 東河派出所護送阿立矸

東河派出所原僅祭拜一只阿立矸，然某年將阿立矸送回大公廨後，夜祭結束卻被其他民眾請錯帶回，只好再請另只阿立矸回所內供奉，未料，錯拿的民眾又將東河所原先阿立矸送回，以致後來同時祭拜兩只，之後因逢水雲派出所與東河所合署辦公，就將兩個壺分別代表兩個所。

由於阿立矸內插的澤蘭每逢農曆初一、十五需更換（換青），水雲所阿立矸的澤蘭卻都先枯萎，東河所阿立矸澤蘭則翠綠如常，地方笑稱可能阿立母知道水雲所已裁撤，稱奇不已。

岩東華、里長吳火生與東河社區發展協會理事長洪界山，昨日搭乘警員林生祥駕駛警車，將供奉在東河所兩只阿立矸護送返回大公廨娘家，準備檳榔、米酒，依照傳統儀式向阿立母祭拜，等到孝海祭後再請回。