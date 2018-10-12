〈台北都會〉二度傷害！ 參選人聘齊柏林當顧問

2018-10-12

〔記者郭安家／台北報導〕「看見台灣」導演齊柏林去年六月墜機身亡，但國民黨台北市議員參選人耿葳對他發出競選總部顧問聘書，昨晚疑似齊柏林的家屬於ＰＴＴ（批踢踢）問，「家父已於去年過世，請問可以聘請過世的人去輔選嗎？」對此，耿葳晚間電訪，數度說「讓家屬二度傷害，我真的很抱歉」、「我只有抱歉可以說。」耿葳辦公室表示，已致電向家屬道歉，還將擇時登門致歉。

耿葳為北市議員厲耿桂芳的姪女，厲耿桂芳日前宣布不再競選連任，並交棒給在辦公室擔任助理的耿葳。

  • 台北市議員參選人耿葳發出競選總部顧問聘書給去年已過世的齊柏林。（圖：翻拍自PTT）

    台北市議員參選人耿葳發出競選總部顧問聘書給去年已過世的齊柏林。（圖：翻拍自PTT）

相關關鍵字： 2018九合一選舉 台北市 市議員選舉