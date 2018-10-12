〈台北都會〉二度傷害！ 參選人聘齊柏林當顧問

2018-10-12

〔記者郭安家／台北報導〕「看見台灣」導演齊柏林去年六月墜機身亡，但國民黨台北市議員參選人耿葳對他發出競選總部顧問聘書，昨晚疑似齊柏林的家屬於ＰＴＴ（批踢踢）問，「家父已於去年過世，請問可以聘請過世的人去輔選嗎？」對此，耿葳晚間電訪，數度說「讓家屬二度傷害，我真的很抱歉」、「我只有抱歉可以說。」耿葳辦公室表示，已致電向家屬道歉，還將擇時登門致歉。

耿葳為北市議員厲耿桂芳的姪女，厲耿桂芳日前宣布不再競選連任，並交棒給在辦公室擔任助理的耿葳。