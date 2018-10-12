〈台北都會〉隨借隨還 共享汽車上路

2018-10-12

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市3U共享運具計畫，在原本的Ucar共享電動車胎死腹中後，交通局改與和運租車iRent合作，宣布在台北市區試辦為期半年的共享汽車，提供一百輛車，供民眾以手機APP預約借車後，採隨借隨還，在台北市區路邊、路外停車格都可能找到車，甚至能短租一小時，相較一般租車服務，更具彈性且價格較低。

交通局指出，iRent共享汽車服務已經上路，民眾需透過手機「iRent App」註冊會員後，並搭配悠遊卡來租車，以信用卡付費、悠遊卡作為開關門卡片鑰匙，初期共有PRIUS PHV、SIENTA七人座、YARIS VIOS三種車型可租借，可在台北市約四萬七千多格路外及路邊停車場借還車輛（限時停車格、私有停車場不可）。

試辦半年 一小時168元或198元

和運租車說明，共享汽車收費方式，按車種採每小時一六八元或每小時一九八元，再收取每公里三元的里程費，最高每天一六八○元或一九八○元，相較一般直接租賃市價的七成。

但和運租車指出，民眾租借共享汽車後，雖然可以開出台北市範圍，但還車時只限台北市的服務範圍內，目前市區已有八成劃在服務範圍，木柵貓空、東湖、松山機場（濱江街）、北投山區等較遠的地點暫時沒有劃入，民眾借車時可透過電子柵欄，得知是否在服務範圍內，否則無法還車。

北市府最早合作的Ucar，規劃採全電動車方式，但因電動車造價高，使得全案暫停，新出現的iRent共享汽車，在初期一百輛車中，只有十％是採用油電混合車。

好停車APP 年底前可查4千個停車格

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市停車管理處昨宣布推出「北市好停車APP」，已釋出智慧車位查詢功能，相較於過往只能查路段，新功能已精細到可查詢單一車格位、可停時段、費率等資訊，預計今年底前，可查詢市區一六三條路段的四千個熱門路邊停車格。