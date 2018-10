〈台北都會〉國民黨主委：找柯站台 開除黨籍撤銷提名

2018-10-12

〔記者簡惠茹、郭安家/台北報導〕日前國民黨市議員秦慧珠邀請市長柯文哲參加競選總部成立大會,對此國民黨市黨部主委黃呂錦茹昨再重話表示,一旦有議員找柯站台,就開除黨籍、撤銷提名;其他國民黨市議員也認為,黨紀處分是必要的。

陳永德總部將成立 已拒絕柯

長期被同志虧「友柯」的國民黨市議員陳永德則表示,他確實是柯文哲拉攏對象,而柯面對拉攏對象,最愛用英文輕聲說「What can I do for you」(我可以幫你什麼);他的競選總部也將成立,近日副市長鄧家基還致電問要不要讓市長參加造勢,令他傻眼、當場拒絕。陳說,「神經病啊!選舉要各自歸位,政黨有支持對象,沒有模糊空間。」

下屆台北市選戰,國民黨一直有母雞帶不起小雞,小雞靠攏柯P的疑慮,秦慧珠雖已改口不邀柯文哲了,但黃呂錦茹說,祭出黨紀作法是黨內議員們主動提出,她到松山區委員會開會時,黨員們也認為,黨提名議員如果敢找柯文哲造勢,他們就不會投票給他。國民黨市長參選人丁守中昨說,秦慧珠應只是炒個新聞、開個玩笑,不會擔心其他議員跟進,這不只是丁守中的選戰,是整個國民黨大團結的選戰。

國民黨市議員汪志冰表示,國民黨自己有推市長人選,卻找別人站台,「開什麼玩笑」,置丁守中於何地?國民黨市議員戴錫欽指出,「禮貌性邀約」不同黨派的人來站台,對於有相當政治歷練的民意代表是說不過去的。

丁掃市場 40個自治會相挺

〔記者簡惠茹/台北報導〕戰剩下倒數四十多天,國民黨台北市長參選人丁守中勤跑市場,昨天一早到士林華榮市場拜票,中午又跟台北各市場自治會聚餐,台北市九十多個自治會中就有四十個自治會代表出席,丁守中表示,選戰最後時刻會像馬拉松一樣勤跑市場。