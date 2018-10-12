〈台北都會〉侯友宜：是反對殺人的燃煤電廠

2018-10-12

〔記者李雅雯、葉冠妤／新北報導〕對於民進黨新北市長參選人蘇貞昌嘲諷「四反」，國民黨新北市長參選人侯友宜昨天表示，這是老縣長的扭曲、抹黑，他重申絕非反對發電，而是堅決反對「殺人的燃煤電廠」，也反對充滿選舉算計的「觀塘換深澳」，他也解釋並未拒絕學生主辦的青年論壇，因為行程衝突，雙方仍在討論時間。

針對蘇貞昌所說的「四反」，侯友宜的發言人賴冠群反擊說，老縣長對於深澳燃煤電廠態度閃躲，這是「反民意」；面對質疑時「拍肩打肚」是「反理性」；對於環團報告視而不見是「反論述」；選舉四處抹黑是「反格調」，老縣長才是「四反」。

對於日前舉辦的電音趴引來一些負評，侯友宜表示，他會更努力親近年輕族群，對於年輕人喜歡的活動都會積極了解、參與，希望跟年輕人走得更近一點。

另外，由公投護台灣聯盟、台灣國行動協會號召的「反制雙北柯、侯行動平台」，昨天約廿人到侯友宜的市民總部「踢館」，大批員警趕往戒備；抗議群眾拿出自製的侯友宜「東廠錦衣衛」銜牌，左批侯友宜迫害鄭南榕，右罵台北市長柯文哲是中國的馬前卒，高喊「柯、侯都落選，雙北保平安」。

侯友宜在另一個場合回應說，對抗議人士侵門踏戶的行為無法接受，他堅持走正向的力量，台灣不需要製造衝突對立；發言人賴冠群說，抗議行為不厚道也不理性，東廠應該是指民進黨、促轉會，蔡丁貴搞錯地方。