〈台北都會〉批侯「四反」 蘇貞昌：靠反對發電嗎

2018-10-12

〔記者邱書昱、李雅雯／新北報導〕對於國民黨新北市長參選人侯友宜指深澳燃煤電廠嚴重影響環境及民眾健康，反對為了增加○．一％的能源備用容量率卻花費一千億元，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天批評侯友宜的說法大錯特錯，嘲諷侯反對燃煤、反對天然氣、反對核能又反對辯論，難怪在網路上被嘲諷是「四反」的人。

反燃煤、反天然氣、反核能又反辯論

蘇貞昌表示，能源政策是嚴肅的專業問題，不能拿來選舉操作，甚至為反對而反對，侯友宜對於燃煤、天然氣及核能通通反對，「靠反對就能發電嗎？」九所大學的青年學生主辦青年論壇，他在第一時間就答應參加，反觀侯嘴巴說不怕辯論，實際上卻以另有行程拒絕參加，只想逃避選民的檢驗。

他並嘲諷說，侯友宜日前舉辦電音趴想爭取年輕選票，反而在網路引來許多青年朋友的酸言、負評，重視年輕人的活動、主張環保都是平常就要做的，在威權時期以非人道手段打壓人權的人，選舉時突然對民主前輩感到不捨，當副市長時打壓電音趴、把已經審查通過的活動勒令停辦，如今為了選票才辦活動，怪不得被電音迷狠狠打臉，「平常一副嘴臉，選舉到了又換另外一副嘴臉，人家是會看破你的啦！」

蘇貞昌昨天上午到土城區學府市場掃街，下午與機車商業同業公會座談，傍晚再到蘆洲區中華路黃昏市場拜票，他暢談擔任縣長時在各地的政績建設，表示「市長不是選來跟中央吵架的」，只要會向中央爭取經費、用效率建設地方，新北就會愈來愈好。

蘇貞昌競選辦公室昨天發了早安圖，圖片是蘇貞昌量體重，標註「腰圍卅年不變」，對於維持腰圍的秘訣，他笑答「靠衝衝衝多運動」，表示腰圍不便透露，每天勤跑市場、活動場合拜票，選民熱情的支持就是他最好的動力來源。