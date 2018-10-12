〈台北都會〉免費流感疫苗 新北擴大六類接種

2018-10-12

〔記者何玉華／新北報導〕今年公費流感疫苗將從十五日接種，比往年晚了半個月左右，新北市衛生局副局長許朝程表示，因為國外廠商更改病毒株，全國各縣市都延後接種，預計十一月一日起進入校園施打；他並說，在醫療院所自費注射的四價疫苗，與公費的三價疫苗的品質相差不多，只是病毒株多一個型別，不含掛號費約一千元，民眾可視自身需求選擇。

含身心障等對象 納入施打

新北市共準備八十八萬劑的公費疫苗，提供給符合中央頒布的公費疫苗施打對象，包括五十歲以上，高風險慢性病、罕見疾病、重大傷病等病患，六個月以上至高中職、五專一至三年級學生，孕婦及六個月內嬰兒的父母及幼兒園及幼托機構專業人員，醫事及衛生防疫人員；市府另外自購約兩萬劑公費疫苗，擴大納入設籍新北市的中低收、低收入戶及身心障礙者，新北市教職員、產後護理之家非醫事的工作人員、托育人員（居家型保母）及客運司機等。

許朝程指出，去年從十月一日施打流感疫苗，到今年三月統計，累計九十三例流感併發重症中，有八十六例未施打疫苗，另有七十六例是五十歲以上民眾，他提醒長者及慢性病患者切勿輕忽流感疫苗的重要性，要儘快施打。

自費四價疫苗 約600到1300元

坊間許多醫療院所推薦的四價疫苗，許朝程說，簡而言之，「價」代表能對抗幾種病毒，今年公費接種的都是三價疫苗，可以對抗的病毒株是2A1B（兩種Ａ型、一種Ｂ型），自費的四價疫苗是2A2B，多增加一種Ｂ型病毒的抵抗力；全市今年提供自費流感疫苗接種的醫療院所共四九○家，三價流感疫苗單一劑價格約三百元至八百元之間，四價流感疫苗在六百元至一千三百元之間（視各醫療院所向廠商採購的價格而有差別），皆不含掛號費。

衛生局今年在官網、「新北市流感疫苗合約醫療院所動態查詢系統（www.flumap.ntpc.gov.tw）」提供定位功能，方便民眾查詢住家附近公費或自費醫療院所地址與服務時間，只要攜帶健保卡、身分證或相關證件到衛生所或合約醫療院所（酌收掛號費）接種即可。