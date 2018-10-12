〈北部〉獲9萬劑公費流感疫苗 花蓮15日開打

2018-10-12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕往年公費流感疫苗都是十月一日開打，今年延後到十月十五日開始，今年花蓮共分配九萬劑流感疫苗，且放寬資格至五十歲以上民眾即可免費打，為宣傳疫苗開打，花蓮縣衛生局發想出新口號「注一筒、擋一冬」！由代理縣長蔡碧仲擔任代言人，還建議衛生局和農業處合作，打疫苗送蔬菜。

縣府昨由代理縣長蔡碧仲，率東區傳染病防治醫療網指揮官李仁智、疾病管制署東區管制中心主任簡大任等人，宣佈今年公費流行性感冒疫苗下週一、本月十五日起開始施打。