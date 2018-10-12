〈北部〉李繼生涉理想大地案 蔡光輝接秀林代鄉長

2018-10-12

〔記者王峻祺／花蓮報導〕全國罕見！花蓮縣秀林鄉第十七屆鄉長任期僅剩二個月，四年來已「用掉」五位鄉長，「第六位」鄉長蔡光輝昨宣佈就職，正式取代花蓮縣萬榮鄉長連換五位「用很兇」寶座，成為花蓮縣地方自治史上，一屆鄉長任期換過最多人當的鄉鎮市。

第17屆任期剩2個月 已「用掉」5鄉長

二零一四年九合一選舉，秀林鄉選出第十七屆鄉長李春風，她因涉嫌賄選，一審被判當選無效，並趕在二零一五年九月底前閃辭，再度投入補選行列，期間縣府派任王國洲代理五十天鄉長；同年十一月十四日，李以四十五點四六％得票率再度當選。

李春風在二零一五年十一月十九日二度就職後，隔年七月廿六日再因同件賄選案遭最高法院判刑三年半、褫奪公權五年定讞，判決當選無效需解職入獄服刑；縣府委派具有廿六年公職經驗、補選以些微票數敗給李春風的前鄉公所社會課長蔡瑞光代理。

二零一七年八月卅日風光接任代理鄉長一職的蔡瑞光，今年五月卻無預警遭縣府解職，由縣府秘書李繼生接任，蔡短短就職不到九個月黯然下台，外傳是因蔡與縣府對委託台泥廠燃燒廢輪胎意見相左，加上處理鄉內新設土資場時態度趨於「保守」而被撤換。

代縣長改派退休教師 盼端正秀林選風

由於蔡瑞光是在前縣長傅崐萁執政時遭撤換，當時縣府指出，代理鄉長應專心鄉政，蔡瑞光完成國民黨黨內初選登記，將角逐下屆秀林鄉長，才會另行派人代理；蔡則低調說，忙於選舉和公務「分身乏術」，將全力放在鄉長選舉，力圖改變秀林未來。

李繼生接任不到五個月，被查出涉入傅崐萁「理想大地」案，是「榮亮公司金融帳戶代表交易人」之一，替傅前往銀行存提款，代理縣長蔡碧仲昨改任命「家世清白」、教職人員退休的蔡光輝新任代理鄉長；監交人縣府副秘書長陳志強致詞時強調，盼蔡光輝能秉持「行政中立、選務中立」原則，不能因代理而耽誤年底選舉。

由於上一次地方選舉賄選案，秀林鄉被查獲件數最多。部落人士透露，秀林鄉選情一向複雜，且在外界眼中手法多半「不太乾淨」，猜測以「行政中立、端正選風」為主的代理縣長蔡碧仲有意遏止歪風，加上李繼生曾幫傅崐萁跑腿存款，正在接受政風處調查，才會換掉前縣長人馬，改由退休公教人員蔡光輝接任。

秀林鄉第十七屆、第六位代理鄉長蔡光輝，畢業於高雄師範大學英文系，曾任秀林國中英文教師、總務主任並擔任族語認證委員、評審及講師，更獲多項文學獎，出版過「箭海無涯」一書，目前為東華大學原住民語言中心族語教師及陶樸閣部落會議主席。