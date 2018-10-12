〈北部〉《苗栗縣長選舉》徐定禎陣營轟徐耀昌施政不仁 徐耀昌批抹黑

2018-10-12

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎競選團隊，昨砲轟尋求連任的國民黨籍縣長徐耀昌「施政不仁」，任內大砍重要社福補助，財政歲入、經濟發展支出短少，自家人卻任高官、住豪宅、擁名車。徐耀昌陣營則反批徐定禎再次使用抹黑伎倆，強調徐耀昌創下十八年來首度收支賸餘，還款卅八億元，未來若獲中央解除財政管控，社福經費將逐步提高。

徐定禎陣營指出，徐耀昌上任後將生育津貼從三萬四千元銳減為六千六百元；社區發展、巡守補助短少十三億；教育文化補助大砍廿二億元；長照執行不力，遭中央追回一．二億元；此外歲入短少十九．二億，經濟支出更短少六十五億，在財政及觀光評比上皆在全國敬陪末座。

徐耀昌陣營回擊，前縣長劉政鴻任內舉債六百多億元，導致徐耀昌上任後，遭中央以財政不佳為由，要求縣府不得編列非法定社福支出，經努力開源節流、招商引資，才讓苗栗財務回穩，創下十八年來首度收支賸餘，警消超勤加班費也得以回復到一萬七千元，強調苗栗財政狀況正好轉，若徐耀昌連任獲中央解除財政控管，將陸續提高社福經費。

徐定禎並發出新一波文宣，指徐耀昌讓女兒任高官、給妻子買豪宅、買兩百五十萬元的豪華座車代步，譏諷徐耀昌「幸福永續」口號是限定自家人。徐耀昌陣營則稱徐耀昌自掏腰包捐兩百萬元給縣內弱勢及中小學獎助學金，痛批徐定禎不斷抹黑、造謠，詆毀徐耀昌及家人，籲對方勿再打泥巴戰，回歸務實政策討論。

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