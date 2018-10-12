〈北部〉《資深股民》人瑞蘇鳴皋 天天進出證券公司

2018-10-12

〔記者王駿杰、黃美珠／新竹報導〕新竹市目前有五十七名百歲人瑞，其中壽婆蘇鳴皋身體十分硬朗，平時對股市有興趣，即使高齡仍天天進出證券公司，在新竹市長林智堅來訪時還分享對國際政經情勢與股市看法，清晰頭腦令林智堅敬佩不已。

每天準時和外傭到證券公司看股票

育有三子的蘇鳴皋，非常喜歡學習新事物，八十多歲時還去清華大學進修人文相關課程，本身更對股市有興趣，充滿活力的她每天都會進出證券公司，因身體健康，保養得宜，外貌看起來只有六十多歲。

蘇鳴皋的長子說，蘇鳴皋生活作息規律，吃東西不挑食，每天九點與外傭一起出門搭公車到證券公司看股票，下午兩點半才返家，應該是規律生活加上常動腦看股市，思考行情，才能維持好體態與精神。

昨台股大跌 蘇阿嬤說心情還好

蘇鳴皋說，她民國三十八年來台，大約民國五十年開始跟著先生學習玩股票，針對昨天台股暴跌，蘇鳴皋說，她的心情還好，就是以前買的股票有些賣不掉，有點可惜。

林智堅探望並轉贈總統府敬老狀

因重陽節將至，林智堅日前到蘇鳴皋家中探望，轉送總統府敬老狀及衛福部金鎖片；每天讀報的蘇鳴皋熟悉國內外政經情勢，頭腦非常靈活，活到老學到老的精神令他敬佩。

新竹縣4位人瑞長壽秘訣是寬心

新竹縣長邱鏡淳昨天則拜訪新埔、關西四位百歲人瑞，他們長壽保健之道除作息正常，最大秘訣是寬心。

一○一歲溫炳龍會騎著電動車去買紅豆餅跟鄰居分享，家人透露他廿幾年來仍愛喝珍珠奶茶，每天要吃五花肉，住家前的褒忠路雜草叢生會主動除掉，怕影響交通。

今年滿百歲的江進財，十五歲才上小學，畢業時都廿歲了，因是可造之材，留校當助教。縣議員范曰富說，他的爸爸等父執輩就是江進財的學生。

今年滿百歲的馮賴寶妹每天用助行器，來回近兩公里到土地公廟拜拜，並一定先沐浴更衣、抹上髮膠，讓自己美美的。一○一歲楊蔡甘妹均衡飲食，幾乎每天都去學校走二到三公里運動。