〈北部〉等了14年 竹市南寮大道11月初通車

2018-10-12

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市民等了十四年的台六八東西向快速道路連接南寮地區的延伸新闢道路─南寮大道，將在月底完工，十一月初通車，除可紓解東大路往南寮假日車流，更可帶動新竹漁港觀光休閒發展。

林智堅：直通漁港 帶動觀光

新竹市長林智堅說，南寮大道完工通車後，民眾可將車子停放漁港內停車場，步行或騎自行車飽覽漁人碼頭親子沙灘、魚鱗天梯和國際風箏賽場美景，體驗漁港風情。

除沙並管控漂沙 確保行車安全

針對民眾擔憂東北季風帶來的漂沙恐讓南寮大道漫天飛沙，影響交通。市府表示，除架設堆沙籬、欄杆圍網等擋沙設施，也會進行除沙作業，並設漂沙監視器，只要漂沙情況嚴重，就會加以清除，視情況每天清沙二到三次，確保行車安全。此外，漂沙大多從新竹縣竹北市新月沙灘方向漂來，市府與第二河川局研擬對策，將從新月沙灘的上游處加以管控漂沙問題。

台68快速路延伸道 月底完工

市府工務處表示，南寮大道長八百一十多公尺、寬十八到廿公尺，是由內政部營建署發包施工，由台六八東西向快速道路南寮段榮濱路連接南寮漁港新港北路，總經費一．二億元，月底即將完工，十一月初通車。

工務處表示，過去台六八線下匝道後，通往新竹漁港須左轉駛入東大路，往往造成塞車與東西向快速道路回堵，南寮大道完工，可由台六八線、榮濱路直達新竹漁港。

當地居民與漁民關心南寮大道完工後是否對當地交通造成影響，市府交通處長倪茂榮說，市府已有相關規劃，以民眾交通安全為前提，南寮大道進入漁港的車輛將引導到新竹漁港停車場，目前有兩千個車位，可避免港區塞車，也可騎自行車或步行，盡覽新竹漁港景點。