〈北部〉首屆桃園滷味節 37業者爭冠

2018-10-12

〔記者魏瑾筠、許倬勛／桃園報導〕大溪豆干遠近馳名，也是桃園代表性的庶民美食，市府觀光旅遊局以「豆製滷味大賽」為主軸首辦桃園「滷味節」，共吸引卅七家業者參與，角逐「滷味王」寶座；觀旅局昨在桃園機場捷運A18站旁舉辦記者會，邀請民眾品嘗桃園好味道，市長鄭文燦出席時笑說：「遠遠就聞到滷味飄香，捨不得離開跑下個行程！」

即起網路票選 秘密客品嘗評分

今年參與者不乏老店，像是榮榮麻辣鴨頭、忠貞眷口村、波記老滷等，「榮榮麻辣鴨頭滷味」負責人蘭詠梅是中國重慶人，定期會回四川採購辣椒、花椒，再加上四十多種漢方中藥材，以熱騰騰鮮紅滷汁熬煮的豆干，深受許多饕客喜愛。

「快去票選你心目中最好吃的桃園滷味！」觀旅局長楊勝評說，第一屆滷味大賽吸引巷弄小吃、夜市名店及五星級飯店等業者報名，即日起至十五日進行第一階段「美食秘密客」及「網路票選」二個評比項目，將派出專業「美食秘密客」前往店家實際品嘗、評分，包括美味、衛生、特色及服務等都是評分的重點，而「網路票選」每人每日可投三票，讓參賽業者進行人氣大比拚。

16日公布10家入選業者 20日決賽

楊勝評表示，為了吸引民眾踴躍上網投票，至十五日止每天都會抽出一名幸運者，可獲得價值近二千元的大房滷味豆干等美食特色禮品；初審的「美食秘密客」及「網路票選」評分加總後，十六日會公布十家入選業者進入決賽，廿日將在華泰名品城進行「豆製滷味大賽」決賽，比拚「滷味王」寶座，投票網址：https://uniform.wingzero.tw/tyluwei（桃園滷味節）。