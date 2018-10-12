〈北部〉斥資13億 大湳水上樂園設滯洪池

2018-10-12

〔記者謝武雄、周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府進行東門溪流域整治計畫，總經費卅九．八八億元，其中，中游部分將在桃園區樹仁三街設置滯洪池，工程經費約四．五億元，上游部分計畫在八德區大湳水上樂園設置滯洪池、經費約十三億元；市長鄭文燦表示，市府推動東門溪流域治理計畫，以「束洪」、「導洪」、「分洪」、「滯洪」等方式執行，也已爭取前瞻計畫補助廿．一六億元。

樹仁三街規劃乾式滯洪池

市府水務局昨分別在桃園、八德區舉行說明會表示，樹仁三街滯洪池位於大樹林埤塘生態公園內，將設置三口滯洪池，目前先以五千萬元經費進行臨時工程，第二期工程正在設計中、經費預計四億元，工程內容包括樹仁三街三口埤塘，滯洪量約十二萬三千立方公尺，將規劃為乾式滯洪池，平時是可作為活動空間的大草原，並設置大樹林埤塘生態公園管理中心。大湳水上樂園將施作滯洪池、管理中心、停車場、水上生態廣場及環湖步道等設施，可提供十五萬立方公尺的滯洪空間，預計明年動工，完工後可改善周邊淹水問題。

東門溪整治 經費達39.88億

鄭文燦指出，二○一二年六一一大水災時，從八德區和強路、和平路、東勇街到大樹林建國東路、龜山工業區大淹水，因此，水務單位進行東門溪整治，升格前已編列八．四億元，著手進行十八項工程，但仍未徹底解決問題，升格後，市府實施東門溪流域整治計畫，經費達卅九．八八億元，並向中央前瞻計畫爭取廿．一六億元補助。