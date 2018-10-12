〈中部〉里長抗議 台中港擴建環評說明會流會

2018-10-12

〔記者歐素美／台中報導〕台中港務分公司昨在梧棲區公所召開「台中港外港擴建計畫（第一期）環境影響評估公開說明會」，梧棲及龍井區多位里長憂心港區擴建會帶來高污染、高危險產業，到場掛白布條抗議，阻擾說明會進行，台中港務分公司當場宣布散會，強調將加開會議與地方溝通說明，未來港區產業發展也會儘量尊重地方意見，限制高污染產業進駐。

台中港務分公司配合台電增建LNG（天然氣）發電機組，為方便LNG船安全靠泊裝卸，將外廓防波堤回填航道疏浚的土方，填土造陸，預計回填十多年，即可為港區增加約一百六十公頃土地，並依法於昨天召開環評說明會。

梧棲區及龍井區多位里長不滿說明會僅通知鄰近八里里長，港務公司長期未回饋地方，並擔心港區擴建後帶來高污染、高危險的產業，說明會才剛開始就衝上前，造成現場多張椅子倒地，場面混亂，多位里長並霸佔台前，不讓港務公司人員說話，台中港務分公司只好宣布散會。

台中港務分公司總工程司朱志光表示，目前西碼頭工專二區以台電LNG及風電專區為主，無所謂高污染產業，外廓防波堤回填也要十幾年才會完成，港務公司成立時即依國營事業條例，訂定盈餘十八％回饋在地政府，從一○三年至去年，台中港務分公司每年回饋市府約兩億元，由市府統籌運用。他強調，針對里長反映污染等問題，港務公司正推動三不政策，即不落地、不揚塵、不露天裝卸等，明年將正式實施，未來也將儘量尊重地方意見，設法限制高污染產業進駐港區。