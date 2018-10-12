〈中部〉台中市議員參選人涉送禮盒 首樁賄選案起訴

2018-10-12

〔記者楊政郡、歐素美／台中報導〕台中地檢署偵辦今年賄選案，首樁偵結起訴無黨籍市議員第四選區（豐原、后里）參選人王朝坤及雷姓樁腳，兩人涉嫌在今年四月間拜訪選民，三位選民拿到價值約三百六十元的醬油及米禮盒，三人各聽到「我年底選議員、請大家多幫忙」、「請你投王朝坤一票」、「等一下一人拿一份（指上述禮盒）」，三句話湊起來正好是期約賄選，檢方依違反選罷法起訴。

參選人質疑起訴草率 影響選情

得知被起訴後，王朝坤召開記者會，質疑檢察官起訴草率，嚴重影響其選情，對他很不公平，呼籲司法勿淪為政治打手；王說日後若冤情平反，誰來還他公道？

王朝坤表示，當天他與陳姓友人在家泡茶，相約一起去討論廟宇建築圖，離開陳某住處不遠，就看到雷某，雷騎機車載著東西說要去裝潢的顧客住家敦親睦鄰，陳擔心阿伯（稱呼雷某）危險，要載雷一程，眾人前往該社區，雷男拿著帶來的東西拜訪住戶，他根本不知裡面是什麼，他有下車但未進入住戶家中。

檢察官調查，王朝坤（六十一歲）登記參選第三屆台中市議員第四選區，雷某（七十一歲）則是該選區選民、也是王朝坤的樁腳，王朝坤今年四月間購入「好米拌名醬」禮盒（內有二瓶醬油及一包穗美人香米，市價三百六十元），因雷某對龍門巷附近居民比較熟識，四月九日當天由雷引領王某，到該區域逐一拜訪選民。

檢調單位接獲檢舉，傳喚王、雷及多位選民，三位選民都坦承拿到上述醬油禮盒，且允諾屆期會支持王，訊後王朝坤以廿萬交保，雷以六萬元交保。

王朝坤否認犯行，說他在四月間並沒有打算選議員，沒有送禮給選民，沒有透過他人向后里鄉農會購買醬油禮盒，他也沒走進選民的住處，禮盒應是雷自己贈送的，來源他不清楚，拿到禮盒的幾位選民他都不認識。

檢察官認為被告兩人犯行，由多位受賄選民（已緩起訴處分）供訴明確，依法提起公訴。