〈中部〉公費流感疫苗 15日開打

2018-10-12

〔記者劉濱銓、張聰秋／綜合報導〕流感疫苗即將開打，原本每年都在十月一日起施打，今年因病毒株培養較晚，使得疫苗開打日延至本月十五日，南投縣衛生局表示，今年公費施打對象，除了延續去年新增的「六個月內嬰兒的父母」，以及「幼兒園、托育機構幼保員」外，今年新增「境外台校」學生也可免費施打，而過去被列為施打禁忌症的「蛋過敏」，因接種出現嚴重過敏反應機率極低，因此今年也開始宣導可施打。

施打對象新增「境外台校」學生

今年公費施打對象為五十歲以上成人（五十七年次），醫事及衛生防疫相關人員，孕婦及六個月內嬰兒的父母，禽畜業及動物防疫相關人員，滿六個月以上至國小入學前幼兒，安養、養護、長期照顧等機構對象，幼兒園托育人員及托育機構專業人員，具有潛在疾病者，以及國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生（含進修部與境外台校，但不含補校）等。

南投縣衛生局指出，流感好發期為秋冬兩季，尤其是民眾出入境頻繁與經常南來北往的耶誕節至農曆春節，為了防範疫情，呼籲民眾及早施打，一般人約十至十四天會出現抗體，就能有效預防流感。

今年南投縣準備了十三萬七千劑疫苗，比去年多了四百劑，民眾從本月十五日起，就可在縣內衛生所與境內一百家合約醫療院所接受施打，校園施打則預計十一月起展開。

今年新增的「境外台校」學生，可憑教育部核發的接種通知單前往施打，至於「蛋過敏」者，由於接種後出現嚴重過敏反應機率極低，今年才會宣導已知對「蛋」的蛋白質有嚴重過敏者，也可施打。

在彰化縣方面，施打時間、對象與南投縣一致。彰化縣衛生局表示，今年準備了三十四萬六千劑疫苗，民眾從本月十五日起，就可在縣內衛生所與彰化縣內二四九家合約醫療院所接受施打。