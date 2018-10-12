〈中部〉菸農子種菸苗 導覽傳承菸業文化

2018-10-12

〔記者曾迺強／中埔報導〕台灣菸酒公司去年終止保價收購最後一批國產菸葉後，國內逾七十年的菸草產業走入歷史，為讓菸田記憶不致消失，嘉義縣中埔鄉菸農之子魏三峰與台灣省菸草協進會理事林健生合作，昨天在中埔鄉隆興村種下○．二公頃菸草，將透過導覽解說，讓大家認識菸草產業文化。

魏三峰拚保存中埔菸田記憶

中埔鄉是嘉義地區菸業重鎮，全盛時期面積一千公頃，但隨著台灣加入世界貿易組織，國產菸葉不敵進口菸葉，台酒公司契作收購面積逐年萎縮，去年三月全面終止與菸農保價收購菸葉，「菸田」走入歷史。

林健生說，以往種菸葉能養活一家人，整個產業需要大量人力，發展出「交工」方式互助，獨具一格；往年此時節、二期稻作收穫後，菸農就開始整地準備種菸，但因台酒公司不再契作，有些人轉作芋頭、蓮子、木瓜等，退休菸農也懷念早年在菸田忙碌的景象。

現年五十一歲的魏三峰說，七十五歲母親魏張薔薇終身奉獻菸業，他不忍見菸田走入歷史，希望提供不同傳承方式，因此透過溫室培育三千株菸苗，並請多位退休菸農指導培育及種植技巧，目前種下的○．二公頃菸草，預計明年農曆春節就能見到漂亮的菸花，採收後將把菸葉製成有機質肥料。

國立嘉義大學農藝學系副教授侯金日說，菸草的菸梗含尼古丁，是良好的藥用植物，可用於葉菜類的害蟲防治，今天上午將帶領系上四十多位修習「特用作物學」課程學生前往中埔鄉隆興村協助魏三峰種菸苗及了解菸草產業。