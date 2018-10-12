〈中部〉溫馨長照食堂 最後一餐送別「茂男伯」

2018-10-12

〔記者廖淑玲、林國賢／雲林報導〕元長西莊長青食堂長者李茂男過世前仍掛念食堂友人和飯菜，昨天食堂為他煮了最後一頓飯送行，送葬隊伍特別繞到食堂前，眾多老友及社區志工揮淚告別，祝福他「一路順行」，食堂彷彿是李茂男的另一個家；縣府昨天則舉辦「長照2.0」成果發表會，全縣長照ABC已建置二百一十個服務據點，成果豐碩。

家住元長鄉西莊社區的七十五歲老翁李茂男告別式昨舉行，從西莊長青食堂開辦時就在食堂用餐的他，是大家口中的「茂男伯」，長青食堂的志工昨趕早先為「茂男伯」準備餐食，有他愛吃的海帶豆干滷肉、洋蔥炒肉絲、魚排等菜餚，西莊社區發展協會理事長洪銓富、前總幹事蔡啟暉等人也忙著協助家屬打理「茂男伯」的後事，並將一盤食堂的飯菜送到「茂男伯」靈前，由孫子端上供桌，請阿公享用。

西莊長青食堂成員病逝 夥伴送別

五年前西莊社區開辦長青食堂，「茂男伯」就一直在這裡用餐，一度因遭逢喪子之痛讓他悲傷難過，在社區志工及用餐同伴陪伴下走出哀痛，逐漸展露笑容，也會幫大家服務、量血壓，成為大家的好夥伴。

四個多月前「茂男伯」因病住院，病中仍想念食堂的飯菜，未料再也回不來，社區為讓他如願，昨天特別準備豐盛飯菜擺到他靈前，並在食堂前列隊為他送行，地方傳為美談。

雲林長照2.0 已設210服務據點

而雲林縣政府持續推動長照成效頗佳，昨天舉辦「長照2.0，用心照顧您」成果發表會，縣長李進勇表示，全縣長照ABC至今已建置二百一十個服務據點，有三十二萬八千多人次獲得服務，另照服員月薪已達三．二萬元、時薪二百元薪資基準，照服員就業率達七成。

七十七歲林必政阿公表示，他以前都在家與病痛為伍，現在每天都快樂到長泰老學堂「上課」，生活品質獲得大幅度改善，還能擔任志工，長照服務對老人真的有很大的幫助。