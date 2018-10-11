〈南部〉黃偉哲、林義豐 互訪政見館

2018-10-11

〔記者邱灝唐、吳俊鋒／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲與無黨籍參選人林義豐昨日互訪政見館，宣示要打造新政治與新典範，兩人自比這趟交流是台灣「川金會」，一別過往的選舉肅殺氣氛，期待共同建構一場君子之爭的政治典範。

黃偉哲與林義豐近日先後成立城市願景館和政見概念館，雙方有感於過往選舉，各參選人都是不相往來且互相攻擊，因此藉由政見館的共通點昨日互相訪問，期待建立新政治典範。黃先造訪林的政見概念館，稱讚林提出的新概念能吸引年輕人，對於毒品等存在許久的問題，也有一定的解決方法。林在回訪時也說黃對市政相當用心，願景館的藍圖相當完善，台南鄉親相當有福氣，而他也上了一課。最後，兩人也為對方的政見館打了九十分的高分。林義豐進入城市願景館時，他們也模仿跨過北緯三十八度線的橋段，象徵參選人之間的破冰。

台南遙控車同好會昨天在永康舉辦表演活動，國民黨市長參選人高思博出席，允諾會設法解決玩家們練習、比賽等空間不足的窘境，規劃專屬場地，進而培養相關人才。針對林義豐與黃偉哲各設置政見概念館、城市願景館，希望透過創意形式，爭取更多鄉親的認同；高思博認為這只是種噱頭，提出具體可行的「牛肉」才比較重要。

無黨籍市長參選人陳永和昨天則質疑藻礁生態恐不保，強調要引以為鑑，當選後將撤照龍崎掩埋場的水土保持施工許可，且永不核發，讓備受爭議的設置計畫徹底消失，成功搶救萬年的月世界地景。