〈南部〉南瀛國際民俗藝術節 曾度過台海飛彈危機

2018-10-11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「南瀛國際民俗藝術節」每二年舉辦一次，從一九九六年開辦以來已走過廿二年，可說是全國歷史最悠久的國際藝術節，而且開辦首屆還經歷當年中國軍事演習的威脅，見證「台灣海峽飛彈危機」事件。

「最長壽」的藝術節，一九九六年首屆舉辦的那一年，正逢總統選舉第一次全民直選，中國大規模軍事演習與試射飛彈，國內外訊息瀰漫著「中國將打過來」的不安氛圍，原本敲定十五個國際表演團隊來參加，部分團隊擔心台灣不安全而臨時取消，結果只有七個團隊來表演，但是難得一見這麼多的國際表演齊聚一堂，堅定的台灣情、盛大的陣容，仍吸引人潮聚集欣賞。

舉辦22年 共有46國參與

「南瀛國際民俗藝術節」從前台南縣長陳唐山開辦，歷經前台南縣長蘇煥智、縣市合併直轄市後的前市長賴清德到現任代理市長李孟諺，已經歷過四屆首長，從最先的七個表演團隊，後來每屆約有廿幾個團隊參與，到今年已經是第十一屆，舉辦廿二年來，共有四十六個國家、一四四支隊伍參與，以地方縣市之力舉辦的國際藝術節，實在不容易。

南市文化局長葉澤山表示，每屆藝術節市府編列約二千萬元預算，活動能夠持續重要關鍵，需要更多的人力物力支援，就是藉由「友誼家庭」及社區、學校與民間團體的接待方式，實現國民外交，也讓國際友人體驗與學習更多有關台南當地及台灣文化，維持與國際團隊間的友誼。