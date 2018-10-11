〈南部〉台南雙十升旗 今年添國際藝隊「鼓」動人心

2018-10-11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕慶祝雙十升旗典禮，昨日在市府旁西拉雅廣場舉行，今年適逢兩年一度的「南瀛國際民俗藝術節」，來自歐、亞、美、大洋洲等十多個國際藝術團隊參與觀禮，我國邦交國家馬紹爾群島、海地更帶來精彩的開場表演，增添熱鬧氣氛。

許多民眾昨日一早就聚集在西拉雅廣場，應邀觀禮的十多個國外表演團體也熱情揮舞國旗。上午八時先由台灣兩邦交國海地及馬紹爾群島團隊，各帶來一段傳統民俗舞蹈與歌謠，鼓聲節奏動感，讓人驚豔異國文化風情，許多民眾紛紛拿起相機拍照。

開場舞蹈表演後，隨即舉行升旗典禮，今年首度由女性憲兵擔任升旗手，外表挺拔、動作俐落，也成為今年典禮一大亮點；升旗典禮結束後，就有不少民眾爭相合照，她們也樂意配合，「立正」文風不動，任由民眾在前擺出各種姿勢合影。

國民黨台南市長參選人高思博、民進黨市長參選人黃偉哲也都參加，走入人群與民眾握手，兩人完全未互動。

高思博批典禮淪為藝術節開幕式

不過，高思博批評台南市府雙十升旗典禮，淪為「國際民俗藝術節開幕式」，代理市長李孟諺甚至連「中華民國」四個字都不敢講出來，難道中華民國不是正常的國家嗎？

市府︰展現台南開放、多元文化

對此，台南市政府回應表示，台南市的升旗典禮一切按照國家儀式該有的程序進行，「高候選人的反應過度了」。市府表示，適逢二年一次的南瀛國際藝術節舉辦期間，有各國的文化表演團體來台南，邀請他們用最歡樂的形式來慶祝國家生日，這也是展現台南開放、多元文化、表現熱情歡迎各國人士最好的場景，與國際人士共慶國家生日，是很歡樂的，不需要多慮。

高思博說，希望把「中華民國」的國家認同感贏回來，若年底選舉當選市長，明年元旦將會「用力的」舉辦很不一樣的升旗典禮。

黃偉哲︰未來邀請民間團體表演

黃偉哲則表示，以往升旗典禮都會參加，「不是只有選舉的時候才來」，未來升旗典禮，除了例行憲兵升旗儀式之外，也可邀請聲樂家或民間團體來帶領唱歌或表演，讓雙十典禮節目更豐富。

李孟諺致詞時細數市政建設，也「脫稿」講到在這深具意義的一天，不論統一或獨立的政治主張，希望大家不分黨派，珍惜這片土地的民主制度及言論自由，在既有的和平基礎下，團結合作取代對抗，讓台灣更美好、更進步。