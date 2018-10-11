〈南部〉台東紅藜 開發零嘴、伴手禮

2018-10-11

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣農會、水保局台東分局攜手推廣紅藜，除昨天舉辦新品發表會，未來還將舉辦一連串促銷活動，另外，為了幫助小農，縣農會、太麻里地區農會預計將收購十五噸鄉鎮囤積、品質仍佳的紅藜，提供學童營養午餐及製成紅藜點心行銷贈品。

東縣農會與水土保持局台東分局合作，持續行銷台東紅藜，縣農會昨天發表與乖乖公司合作的「紅藜米穀捲」，更在縣農會超市前舉辦「十全十美歡樂送」活動，邀請民眾擲骰子、再以點子換紅藜商品。

水保局台東分局長王志輝指出，台東紅藜種植面積約兩百五十公頃、全國最大、品質也最優，產量可達三百噸，傳統上是加入白米烹煮，不過因為現在白飯食用量減少，因此與多家食品廠商合作，開發米穀捲、麵條、紅藜洛神米乖乖等各種伴手禮產品，在地也有研發紅藜滷肉飯等餐點，讓紅藜的可食性大幅提升！

他進一步說，到台東遊玩，不只買釋迦或地瓜酥，還有不一樣的紅藜選擇！目前紅藜產品多達四、五十種，而在地可買到的伴手禮也有十多種，歡迎民眾到台東玩，還可選購養生健康的紅藜伴手禮！

此外，因為不少小農加入種紅藜的行列，卻因為整體產量太高，而小農烘乾、儲存設備不足，部分小農家中還堆著不少紅藜，縣農會總幹事戴振東表示，縣農會及太麻里地區農會已獲農糧署補助，預計一、兩個月內收購十五噸仍有一定品質的紅藜，提供學童營養午餐或展售行銷贈品。