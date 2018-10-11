〈南部〉助偏鄉醫療 陳樹菊籲大家作伙來

2018-10-11

〔記者張存薇／台東報導〕愛心菜販陳樹菊昨天將賣菜五十六年來辛苦累積、現值約一千六百萬元保單分別捐贈台東基督教醫院、台東馬偕醫院成立醫療基金，更盼拋磚引玉，大家一起來幫助偏鄉醫療。

台東縣政府昨天上午八時舉行升旗典禮，包括縣長黃健庭夫妻、立委劉櫂豪夫妻、議長饒慶鈴等數百位民眾參與，黃健庭說，建國百年時，包括陳樹菊等台東縣百人代表團也曾北上到總統府高唱原住民版的國歌，而陳樹菊再一次參加雙十升旗典禮，顯得很開心、氣色也很好，雖然她的右手手指長期因為賣菜工作變形、無法伸直，但她還是神情專注的行最敬禮目視國旗冉冉升空。

保單贈兩醫院成立醫療基金

陳樹菊捐出兩張保單，分別交由東基、東馬成立「陳樹菊醫療貧困暨癌友關懷基金」、「陳樹菊慈愛醫療基金」，以補助設籍台東的低收、中低收或社工評估屬清寒的癌症病友、需急難救助者，陳樹菊及台東馬偕醫院院長王功亮、東基副院長高義然分別在兩張大型的意願書上簽名，並由黃健庭見證，王功亮、高義然則代表醫院頒贈感謝狀及花束，感謝她大愛無私。

黃健庭說，陳樹菊從小因為家裡太窮，也曾感受到沒錢看病的痛苦，因此很早就發願，要幫助貧困的人，也義無反顧把身後的錢都捐出來。

黃說，捐出的兩張保單價值已達一千六百萬元，不過因為身故後才能兌領，希望她能健康活得長長久久，捐助的金額累計更多，希望能達兩千萬元以上。

陳樹菊昨天穿著二○一○年獲得時代雜誌百大人物到紐約領獎時黃健庭贈送的圍裙，賣菜五十六年、今年初已退休的她保持低調個性，僅說，這筆錢是五十年來的累積，因為「都是台東人給我賺的」，現在退休了，就要回饋給台東。

她說，錢財是身外之物，「來空空、去空空」，雖然是「棺材本」，但其實人在高雄、吃都沒問題，穿也是都穿縣府熱氣球、健保局給的衣服，根本穿不完，也用不到什麼錢，夠用、有飯吃就好了。