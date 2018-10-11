〈南部〉老舊校舍改建 屏東3年半完成30棟

2018-10-11

〔記者蔡宗憲、侯承旭／屏東報導〕屏東縣建設預算不如六都，許多國中小校舍都快成「歷史建築」，縣長潘孟安昨回到車城母校，參與老舊校舍整建工程動土典禮，除回憶童年求學時光，也自豪三年半內完成二十九所學校共三十棟老舊校舍改建，保障孩童的平等教育權。

車城國小整建 縣府爭近億補助

車城國小的北棟及西棟教學大樓使用逾三十五年，牆面斑駁、設施設備老舊，嚴重影響師生安全，屏縣府向教育部爭取補助，最終獲得「老舊校舍整建工程」補助經費九千七百餘萬元，車城鄉長張春桂、縣議員陳文弘、張榮志、李志偉等地方人士都到場祝賀。

潘孟安︰未來推校園電子化

潘孟安指出，屏東縣預算不充裕，但培育下一代不能等，於是按照建築修建程度的輕重緩急，讓資源花在刀口上，期盼陸續整建全縣兩百餘五所校舍，除了近二十億元完成二十九所學校共三十棟老舊校舍改建，也進行一百二十八棟校舍的耐震補強工程；未來全面推動軟硬體設備升級，譬如光纖全校普及化、電子白板等，讓學校用網路進行更多元、更豐富的教學，期許在未來屏東能夠讓「網路替代道路」，迎接E世代。

車城國小拆除重建工程開始施作後，預計在明年底竣工，新校舍兼具綠色環保及實用功能、融入在地特色，其中規劃有多功能教室、英語教室、視聽教室，還有各年級教室區，行政辦公區等。

此外，屏東縣政府為留住恆春半島的教師，規劃興建總計一百六十五間各式房間的教師聯合宿舍，無奈地點偏遠、缺工嚴重，半年來四次流標，縣府決定提高工程造價，將預算從一點五七億元增加至一點六五億元，力拚年底決標。