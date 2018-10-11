〈台北都會〉《2018市議員 決戰首都 系列一》中山大同泛藍友柯搶票 打亂選情

2018-10-11

〔記者黃建豪／台北報導〕選戰倒數四十多天，台北市長選情牽動市議員選舉，中山大同區十八人參選搶八席，該選區議員普遍認為柯熱潮對藍軍影響較大，除被柯稱為六星級的親民黨現任議員林國成靠攏柯外，脫離國民黨參選的林婕麗也打著柯Ｐ認同卡搶票。國民黨議員葉林傳坦言，這些親民黨、泛藍都跟藍軍有關，隨著他們動作越大，就讓藍營更不好選。

參選人向柯靠攏 藍綠都受影響

這屆中山大同區議員，國民黨三席、民進黨四席、親民黨一席，下屆國民黨提名四席，包括現任三席以及回鍋參選的前議員王浩 ，民進黨也是提名現任三席，加上新人陳怡君，另有泛藍的林婕麗、林國成及時代力量林亮君角逐。柯文哲日前稱「選舉柯黑柯粉都會上，反而中間沒有特色的容易落選」，這樣的趨勢，連被認為政黨色彩較濃的中山大同選區也受到影響。

葉林傳指出，藍綠之間現在有個氛圍，就是無法評估柯對傳統選區有多少影響，上一屆柯綠聯手，幫綠營吸了不少票，這次柯綠對立後，雖然綠營依舊強勢，但局勢還有待觀察。葉也說，柯的票源是中間選民，林婕麗向柯靠攏後，可能對藍綠兩邊都造成影響，使得原本壁壘分明的傳統選區，局勢有些混亂。

國、民兩黨基本盤下降 傳統選票難估

林婕麗表示，在柯營主動邀請合作後，雖不知道對選情加分多少，但已提升知名度，再憑著爭取一席婦女保障名額就很有機會。但林國成則說，「柯文哲簽個名就當選，哪有這麼好選」，他參選這麼多次，每次都很艱難，地方選舉靠的還是基層服務票，找人站台能加多少分，沒人評估過，也很難估得出來。

但林國成認為，今年選舉氛圍確實變了，少了過往的宣傳車大聲吵鬧，選民水準已經提升，過往國民黨、民進黨在地方各有卅％以上的基本盤，現在都只剩廿％，在政黨色彩淡化下，不再是憑著靠傳統的藍綠歸隊就有選票。