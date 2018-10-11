〈台北都會〉《2018市議員 決戰首都 系列一》中正萬華避打政治議題 全力衝刺

2018-10-11

〔記者鍾泓良／台北報導〕中正萬華區接連兩位市議員參選人酒駕事件後，現任藍四綠四趨於穩定，但柯熱潮仍對綠營參選人造成一定壓力，這屆該區第一高票當選的民進黨現任市議員顏聖冠即表示，大環境下選民對藍綠感到厭煩，對政治議題較冷感，因此會選擇更注重地方組織的民生議題著力。

柯挺監督連線 綠營倍感壓力

中正萬華區下屆十九人搶八席，原童仲彥脫黨參選，讓民進黨議員擔心綠營票倉遭瓜分，但八月童因酒駕退選，大幅度減少綠營參選的變因。但仍有議員認為，現在民進黨執政大環境不佳、姚文智民調尚未領先，以及市長柯文哲效應，許多議員都喊難選。

劉耀仁表示，目前大環境不好，而「柯綠分手」後，柯文哲力挺的「台北監督連線」有無黨籍議員參選人徐立信參戰，坦言今年是有史以來最難選，因此從初選開始就全力衝刺 ，但他也說，黨目前已提自家人選，大家就是全部力挺。

選民厭煩藍綠 選將經營基層

民進黨台北市黨部主委陳正德受訪強調，姚文智民調並非沒起色，且民進黨已自提人選就要全力以赴，不用一直在意民調高低。陳也說，中正萬華區是第一個整合聯合競選的區域，包括議員、市長配合度都高，他認為議員對於選舉有危機意識是好事，但不用因此太擔心。

對於議員難搭配政治議題，陳正德表示，姚文智是參選首都市長，本來就須碰觸政治議題，他也清楚議員選票是來自於地方基層，覺得議員無法跟著打政治議題情有可原。他也補充，目前檯面上只有柯文哲會不斷挑動政治議題，其他市長參選人其實都是配合媒體提問來回應而已。