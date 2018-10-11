〈台北都會〉升旗眼眶紅 侯友宜︰堅持正向力量

2018-10-11

〔記者翁聿煌、陳心瑜、賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天雙十連趕多場慶祝活動，他強調從警之後受到國家栽培，國家、正義、榮譽是他的核心價值，要在有生之年奉獻給最愛的國家；對於蘇貞昌嘲諷侯一直批評英、賴，「應該去選立委」，侯友宜回應說，他（侯）說的都是就事論事，反映許多民眾的心聲。

侯友宜昨天上午先到市民廣場參加雙十升旗典禮，再到新店區惠國市場掃街、參加市議員劉哲彰、議員參選人唐慧琳競選總部成立大會，下午再到蘆洲區拜訪「國慶蔥油餅」的謝承泰阿伯，在市府的升旗典禮中，侯友宜被發現眼眶有些溼潤。

侯友宜受訪說，他從基層警察出身，永遠記得受到國家栽培，「國家是養我長大的媽媽」，他以前與警察弟兄拚生拚死，「棺木蓋上國旗，就是我一生追求的榮耀」，如今看到很多人忘了自己的國家，把黨派的利益凌駕在國家之上，讓國家陷入對立衝突和撕裂，唯有團結的國家才能繼續進步，他會堅持正向的力量繼續拚下去。

在蘆洲經營新山東蔥油餅的「蔥油餅伯」謝承泰，從二○一一年開始，每年都在雙十當天請民眾吃蔥油餅，昨天送出七百個，侯友宜和謝承泰一起煎蔥油餅，他笑說「拿鏟子（煎餅）比拿槍還難！」

對於有音樂人及網友批評他日前舉辦的「電音趴」，侯友宜說，他擔任副市長時，市府也有辦過電音文化的活動，他最近和年輕人接觸後，對電音文化有所了解，大家要多了解年輕人喜歡的電音文化。

對於蘇貞昌批評侯友宜不參加青年論壇，侯的發言人賴冠群表示，學生會預計二十五、二十六日舉辦論壇，這兩天侯因另有行程而無法出席，目前仍在跟學生討論時間，並沒有拒絕參加。