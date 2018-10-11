〈台北都會〉蘇貞昌︰整天罵英賴 侯應該去選立委

2018-10-11

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天批評對手、國民黨新北市長參選人侯友宜「整天罵蔡英文、賴清德，那去選立法委員就好」，因為選上立委就可以罵蔡英文、賴清德；他強調，要選擇會和中央溝通、會爭取中央資源的人當市長，因為市長是決策者、執行者，替新北向中央溝通和爭取預算，什麼樣的市長就會產生什麼樣的市政後果。

蘇貞昌說，新北市長只有兩位參選人，民眾很好比較，他做過八年縣長，對手做過八年副市長，民眾可以好好比較雙方的政績，他擔任縣長時，曾經一天打七通電話給時任行政院長蕭萬長，成功爭取一二二億元的初期整治基隆河經費，解決汐止長期的淹水問題。

蘇貞昌昨天在永和區與市議員羅文崇成立聯合競選總部，他細數縣長時在雙和的多項政績，包括移山興建雙和醫院、解決雙和水患、在永和成立八個地下停車場、多處高灘地停車場等，在永平高中設置大學考場，方便學生就近考試。

蘇貞昌下午到淡水區和市議員參選人呂孫福成立聯合競選總部，對於淡水民眾關心的淡江大橋主橋段工程，流標七次後終於有業者投標，如今卻因經費缺口未能簽約動工；蘇貞昌說，淡江大橋一定要做，他當選後會和中央協調經費分攤事宜。

對於侯友宜日前舉辦「電音趴」引起部分網友批評，蘇貞昌受訪表示，看看侯友宜擔任副市長時打擊電音趴，平常不愛音樂、不尊重音樂人，為了選票才來搞這一套，當然會被人看破手腳。

蘇批侯逃避青年論壇 讓學生很失望

對於侯友宜以時間因素婉拒出席十月二十五日、二十六日，由九所大學生主辦的青年論壇，蘇貞昌批評說，侯友宜嘴巴說不怕辯論，實際卻再三逃避，這是青年學生主辦的論壇，一定讓青年人、學生很失望，市民有知的權利，要當市長的人卻沒有告訴市民要做什麼？怎麼做？這更是對市民的不尊重。