〈台北都會〉（新北）林口打造影視支援中心 最快年底動工

2018-10-11

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新北市林口區文化北路西側的「工一工業區」，早年違章工廠林立、土地閒置，市府配合台北港與桃園機場串聯的交通優勢，已解除長達四十年的禁限建管制，將打造「影視產業育成及支援中心」，即日起公告重劃計畫書，十一月九日起公告地上物拆遷補償辦法，給予三個月搬遷期，有疑慮者可申請覆估，最快今年底動工，預計二○二一年完工。

開發108公頃 預計2021完工

市府城鄉發展局都市計畫科科長謝惠琦指出，全區開發範圍一○八．三八公頃，多為山坡地，地主多達一千三百多人，將從乙種工業區變更為第三種產業專用區，產專區佔地六十七．六公頃，未來引進光學精密儀器、生物技術、電子通訊、醫療美容、環保綠能科技及文化創意產業進駐，並保留部分土地提供傳統低污染的產業使用，其餘闢建公園、綠地、道路等公共設施。

謝惠琦表示，林口「工一工業區」以市地重劃開發，基地與周邊媒體園區結合，定位為「影視產業育成及支援中心」，結合民視與TVBS總部的「影視旗艦區」及坐落於機場捷運線A9站旁的「國際媒體園區」，將打造涵蓋影視產業上、中、下游的「林口影視金三角」。

市府地政局重劃科科長賴如慧說，經地上物查估，全區有二三○棟建築物，其中只有十五間是合法房屋，可獲得全額補償，在二○○九年六月十二日以前完工的建物有五十七間，依年限補償三成至七成不等，在二○○九年六月十二日以後的建物共一百五十八間，一律不發補償金。

部分地主抱怨補償金太少

另外，部分地主抱怨補償金太少，要求比照林口新市鎮或桃園機場捷運A7重劃區開發案，提高補償標準。

賴如慧回應說，林口新市鎮當年是內政部營建署主導開發，A7重劃區位於桃園市，與新北市的公共工程地上物拆遷補償自治條例內容不同，無法比照辦理，過去包括二重疏洪道兩側地區及金山等市地重劃案，都依相同標準發放，任意提高補償金有失公平，將持續與地主溝通協調。