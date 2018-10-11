〈北部〉萬榮DRTS 闢醫療雙線、就學線

2018-10-11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕交通部公路總局、東部區域運輸研究中心及行政院東部聯合服務中心共同推廣提升DRTS（需求反應式公共運輸服務），去年一、六月分別在玉里鎮、萬榮鄉開辦服務，但因搭乘使用偏低，玉里鎮只營運一年就停辦，萬榮鄉仍努力維持，調整路線及班次並新增路線，鄉公所表示「歡迎民眾多多使用」。

DRTS雖名為「需求反應式公共運輸」，但在花蓮主要推行的模式都是採定時定點載客的小型公車路線，而非預約制。萬榮鄉DRTS服務以廿一人座中巴、九人座小巴各一輛，去年六月起開辦，試營運半年後今年一月一日起收費。

鄉公所表示，上個月又公佈新的路線及班次：「南區醫療線」（每週一、四、五）從馬遠發車往北榮玉里分院及玉里慈濟醫院；「北區醫療線」（每週一、二、四、五）從馬太鞍籃球場出發至花蓮車站及慈濟、門諾、花蓮三家區域以上醫院。另二路線則是「長者關懷線」、「學生就學線」，從馬遠往瑞穗車站及瑞穗國中，目前以通學路線搭乘率最高。

居民說，班車路線固定，無法開到家門口，且老人家多半腳不方便，走到站牌還很遠，仍習慣集資叫計程車出門到大醫院看病。

行政院東部聯合服務中心承辦人李建緯說，偏鄉確有公共運輸需求，DRTS推動一年多來確實有很多問題，包括定點定線不夠彈性等等，而交通部預計十一月會有最新的修正版DRTS「幸福巴士」計畫，盼解決偏鄉民眾的公共運輸需求。