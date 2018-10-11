〈北部〉頭城老街開商店 文化界不反對

2018-10-11

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕有兩百多年歷史的頭城老街，近期有部分賣店進駐，在地文創團體金魚厝邊負責人彭仁鴻及文化部主任秘書陳登欽均認為，只要老街能維持過去樣貌，並不反商；宜蘭縣文化局表示，老街進駐適度比例的賣店，符合遊客民生需求，樂觀其成，但仍會致力老街歷史風貌保存，才能延續競爭力。

清朝時期，曾是宜蘭政經中心的頭城老街，隨著時代變遷沒落；但老街歷史建物頗具特色，加上近年畫家鉛筆馬丁的街道彩繪，成為觀光景點。宜縣文化局也會定期在老街舉辦藝文活動，鎮公所更向內政部爭取千萬元經費，改善硬體與動線，盼提升老街活力。

提升活力 公所、文化局都支持

不過，頭城老街多是住家，幾乎沒有賣店，被認為是無法吸引遊客、人潮不多的主因；最近，老街開始有賣店進駐，但也引起部分居民擔心老街風貌受到破壞；頭城鎮長曹乾舜說，遊客畢竟需要休息與吃飯的地方，公所支持賣店進駐，也會做好監督，不讓賣店破壞環境。

彭仁鴻認為，近期進駐的賣店，有些是具藝文性的店家，只要能朝維持老街原有樣貌的方向發展，不會反對商業進駐；陳登欽也支持老街有適度商業發展，他認為，頭城老街要發展，賣店進駐只要不要有油煙、吵雜或占用公共空間等問題，維護好老街街廓，應給予支持。

宜縣文化局指出，要吸引遊客勢必要有商業，文化局不會限制老街商業化，但會鼓勵與老街風貌相符的商家進駐，才能讓老街獨有特色與商業相得益彰。