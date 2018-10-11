〈北部〉花蓮停辦營養午餐？ 蔡碧仲：不可能 !

2018-10-11

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣最近常有免費營養午餐將停辦的謠言，不僅民進黨籍縣長參選人劉曉玫出面澄清，還主張未來當選要加碼；代理縣長蔡碧仲昨天也親自回應說，「絕無此事」，營養午餐只會更好，不會減少，不會也不可能停止這項政策。

縣府強調只會更好 不會減少

從代理縣長上月報到後，花蓮在地許多網路社群開始出現傳言指「學童營養午餐政策將喊停」，或者是很多網友上網詢問營養午餐是否會停辦。代理縣長蔡碧仲說，支持這項立意良善的政策，近期也將擇期親自查看中央廚房配膳，及實地訪視學童用餐情況及反應，蔡碧仲強調，學童免費營養午餐，只會更好，不會減少，不會也不可能停止這項政策。

蔡碧仲說，聽到家長反應營養午餐品質有待改進，有些寧可讓孩子自行外帶餐食，據他了解，縣府補助支應營養午餐費，價格並未明顯偏低。因此他打算親自查看包括中央廚房配膳、實地訪視學童用餐情況，也將深入了解營養午餐品質與發包過程；如有問題，將加以檢討、改進，一定提升讓營養午餐更好。

駁斥謠言 劉曉玫︰加碼早餐

劉曉玫說，選舉期間很多針對民進黨將停辦營養午餐的謠言，或是「劉曉玫上台後，營養午餐就會停」的錯誤謠言，是不負責任且有人刻意抹黑的耳語。她的教育政見主張，營養午餐不只不會停，縣府還會聘請專家，讓餐點更好吃，並加碼早上還會再加上牛奶和雞蛋，幫孩子補充蛋白質，經費都有確切的來源，能讓花蓮的孩子過得更好、吃得更棒。