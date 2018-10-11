〈北部〉竹市竹光國民運動中心 年底試營運

2018-10-11

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市民引頸期盼的第二座國民運動中心竹光國民運動中心即將完工，年底試營運，明年一月中旬對外營運，試營運期間全館免費體驗，包括游泳池、健身房、籃球場和體適能及韻律教室等運動，居民可享在地優惠，新穎漂亮的竹光運動中心已引起民眾討論，紛探詢開館時間。

試營運期間 全館免費體驗

市府教育處體健科表示，竹光國民運動中心共投入逾五億元興建，中央補助兩億元，市府停管基金投入兩億元蓋建地下停車場，市府自籌一億元，是棟地下三層、地上挑高四層的運動中心，色彩繽紛的外觀搭配戶外寬敞人行道，提供市民舒適的運動休閒環境，加上地點適中、交通便利，將有助於提升竹市運動人口。

竹市第二座 明年1月中對外開放

體健科表示，位在竹光國中後方的竹光國民運動中心，已在進行內部裝潢，年底試營運兩週期間，全館免費體驗，明年一月中旬對外開放，將委由中國青年救國團營運，契約年限每期五年、得延長一期，有別於新科國民運動中心市府無法拿到合理權利金，竹光國民運動中心市府每年可收固定權利金一百一十萬元及每年稅前營業總收入一％的變動權利金。

體健科表示，鼓勵民眾培養運動習慣，已要求委外單位要有在地優惠回饋措施，只要是新竹市民，試營運期間報名各項運動研習課程，享八折優惠，並加贈游泳池與體適能中心體驗券乙張。

竹光國民運動中心內有籃球場、室內游泳池、瑜珈教室、SPA池等，並附設地下停車場，有汽車格一百九十三個、機車格六十三個，戶外也已植栽綠美化，提供寬敞舒適人行道和座椅，讓市民運動、休閒散步都適宜。

市府教育處強調，竹光國民運動中心是竹市第二座國民運動中心，將逐步落實一區一運動中心目標，接下來也會爭取中央經費，在香山區行政大樓旁停車場蓋建多功能的運動休閒場館，提升運動人口。