〈北部〉雙十升旗典禮 市府首度自辦

2018-10-11

〔記者陳昀、周敏鴻、許倬勛／桃園報導〕歡慶雙十節，市府今年首度自辦升旗典禮，聚集數百位民眾同慶，結束後市長鄭文燦趕往平鎮區「國旗屋」，與前縣長吳志揚、國民黨市長參選人陳學聖三人罕見同台參加升旗；年年舉辦升旗儀式的龜山陸光新城，昨天也邀來前總統馬英九共襄盛舉。

現場聚集數百位民眾同慶

鄭文燦在市府升旗典禮中表示，沒有中華民國就沒有如今的台灣，中華民國跟台灣應該要畫等號，國旗不是任何人的特權，盼台灣人互相珍惜、彼此尊重，尋求團結共識。他並喊話說，相信近四年來，大家都看到桃園的轉變與進步，希望大家一起努力，迎接桃園新時代。

不過，鄭文燦致詞前，市長參選人朱梅雪等人突然衝上台舉布條高喊「藻礁已死、何來國慶？」要求鄭文燦公開辯論，鄭文燦雖詫異，仍拿麥克風介紹抗議者是朱梅雪，讓他們說了二分鐘後，鄭說：「造勢可以了，藻礁重要、國慶也重要，我們掌聲請他們下台。」並重申自己對藻礁的保護絕對多於任何抗議人士。

市民張老旺已連續廿四年在雲南文化公園舉辦升旗典禮，今年現場懸掛了兩萬面國旗，旗幟隨風飄揚相當壯觀，近萬民眾帶著國旗、歡唱國歌，鄭文燦上任後昨首度參加，但同樣引來環保團體高舉看板，齊呼「救藻礁、保桃園」。

鄭文燦、陳學聖、吳志揚 國旗屋同台

馬英九昨在陸光新城參加升旗典禮，並為陳學聖及參選市議員的陸光里長聶哲淵站台。馬也批評，一星期內中央政府已經有兩名首長請辭，顯見政府違法濫權，已讓「台灣走向不自由的民主」。