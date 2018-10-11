〈北部〉機捷橋下空間 打造田園景觀大道

2018-10-11

〔記者陳昀／桃園報導〕機場捷運已通車年餘，市府對A9a緊急停靠站至A11坑口站沿線的六．五公里長橋下空間，預計投入約四．四億元闢建道路、橋樑及自行車道等，綠美化為「機捷田園景觀大道」，即日起上網招標至十五日，決標後工期約一年半，完工後市民將可多處能享受田園芬多精的好所在。

市府擬投入4.4億 即起上網招標

市府新建工程處副總工程司張重仁表示，A9a至A11站的距離約六．五公里，將就高架橋下寬度廿一公尺的空間闢建車道、沿途闢建三座跨坑子溪的橋樑，車道旁設置可供行人、自行車行走的綠園道，另有路燈、廣場、鋪面、植栽等工程，規劃投入四億四○四七萬元，且後續有四二○○萬元可追加的預算額度，落成後不但具休憩功能，機捷若有緊急搶修、急難救助等需求，相關人員也能從平面道路開車抵達。

可供運動遊憩 還可供緊急救助

張重仁指出，橋下空間工程分為二部分，A9a站至A10山鼻站約四．五公里，周邊自然生態環境豐富，規劃為「田園生態區」，規劃親近自然田園的運動休憩空間，並透過綠帶植栽，在A10站周邊打造五十公尺寬的景觀綠園道，並設置人行道及自行車道。

A10山鼻站至A11坑口站間將以「都會休閒」為主題，二公里長的道路可結合周邊坑口彩繪村、坑子溪、外社休閒農業區等景點，以及搭配年年舉辦的花彩節等活動，發展社區小旅行，另規劃公共藝術、遊樂設施空間。

張重仁說，A10站區段徵收開發案可於明年六月完工、A20站區段徵收工程正上網招標，預計年底前動工，市府會持續活化機捷沿線空間，提供更多休憩處所。

市府捷運工程局長陳文德也表示，桃園捷運路網正逐步建構，機捷A22老街溪站、A23中壢車站預計分別於二○二一、二○二六年通車，持續帶動捷運沿線的發展及建設。