〈中部〉市府招商有成 閒置21年大樓將成飯店

2018-10-11

〔記者張菁雅／台中報導〕中區民權路與柳川東路口有棟商場大樓已閒置廿一年，近年因市府在舊市區推動多項建設，吸引台灣金聯與礁溪鳳凰酒店共同投資七億多元，將該大樓整建為有二百六十二間客房的「台中柳川鳳凰酒店」，預計二○二○年春季開業。

台灣金聯資產管理公司董事長鄭明華表示，民權路與柳川東路口的柳川大樓，地下一層至地上十層為台灣金聯所有，建物量體過大，因而尋求具信譽且有豐富經營能力的業者合作，期間找過不下卅組經營者，後來找到宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店集團合作，也感謝市府將柳川周邊環境營造得很好。

礁溪鳳凰酒店集團董事長陳正曜指出，這個案子從去年開始規劃，相關結構、耐震都依照政府新規定，本來想規劃為五星飯店，受限大樓空間原本設計為百貨公司使用，將改為有二百六十二間客房的星級酒店，預計二○二○年春季開業。

林佳龍表示，經過市府三年多的努力，透過各項建設築巢引鳳，包括綠川與柳川整治、「台中之心」計畫，台中鐵路高架化也將在十月底全線通車，舊城新生展現諸多成果，感謝業者有眼光投資台中。

都發局表示，柳川大樓為廿八層樓的住商混合大樓，其中，地下一層至地上十層原設計作為百貨公司，於一九九七年一月取得使用執照後即未曾使用，超過八千坪空間閒置至今，仍為毛胚屋狀態。