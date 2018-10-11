〈中部〉主持升旗 林佳龍歡迎盧秀燕參加

2018-10-11

〔記者蔡淑媛、蘇金鳳、張瑞楨／綜合報導〕雙十慶典，台中市昨由市長林佳龍主持升旗典禮，林佳龍強調台中市已成為友善的宜居城市，與市民相約明年雙十慶典再相會，參加升旗的國民黨市長參選人盧秀燕則表示要敬愛國家、國旗，如果明年擔任市長會建議縮小管制區。

林指第一次參加 盧：以前常參加

林佳龍致辭說，台中之美在族群共榮，先來後到，都是台中人、台中隊，「展望下一年度，期盼下一次國慶，相約再會！」並細數四年來治理市政政績。

知道競選對手盧秀燕也參加升旗，林佳龍說「盧委員第一次參加，很歡迎，氣氛很好！」他強調，不分先來後到，我們都是台灣人、台中人，呈現一種團結，不分黨派族群；盧秀燕則表示，「不是第一次參加」、「去年參加，以前也常參加！」每年與民眾站一起。

盧批管制區太大 林：每年都這樣

盧秀燕也指管制區範圍太大，造成市民與市府官員距離太遠，如果明年擔任市長會建議縮小管制區，「讓市長與人民站在一起」，她酸說「每個市長作法不同，我們尊重也會遵守規矩！」林佳龍則澄清說，「有邀請她站過來一點，但她可能客氣了，不過不要緊，每年都這樣辦，不要變動最自然，大家都站著、都是市民，我也是以這樣的心情來參加」。

市府民政局長游湧志解釋，升旗典禮管制區是為留下表演區域，給國旗進場，也讓樂儀隊、操槍等表演團體都有足夠空間，盧委員過去三年沒來參加，可能不了解狀況。

新北市長朱立倫昨日則為盧秀燕造勢，他表示，相信盧當選後，公立的托幼托老都會做很好。