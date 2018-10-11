〈中部〉茶博千人揉茶、搖滾演唱 熱鬧南投

2018-10-11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣昨雙十節熱鬧滾滾！南投世界茶業博覽會的「千人揉茶」，五百組茶菁全被領光，千人在中興大操場一起學揉紅茶；晚間在親情公園則有搖滾青春演唱會，「小男孩」、「麋先生」等樂團與年輕人同樂；晚間在草屯鎮中山公園則有明華園歌仔戲團演出，吸引數千民眾來看戲。

南投縣中興新村和草屯鎮昨日下午到晚間活動接力上場，下午在中興新村大操場舉辦茶博會壓軸節目之一的「千人揉茶」活動，五百份茶菁被領光，參加的民眾將茶菁放在大竹簍內，由水里鄉農會人員逐步教大家學揉紅茶，很多民眾帶著小孩一起參加，大人小孩賣力搓揉紅茶的茶菁，搓揉完畢後，再由主持人教大家回家用電鍋自助烘茶。

昨日活動開始後，炙熱的太陽慢慢隱去，現場有音樂演奏，天氣變得比較涼爽後，民眾揉茶的手勁也加大，尤其是小朋友，有人索性手腳並用，以擦地板方式，賣力搓揉，模樣可愛。

傍晚六點開始則在中興新村親情公園有搖滾青春演唱會，包括「小男孩」、「麋先生」、「原子邦妮」樂團及歌手朱俐靜等人接連登台，許多年輕族群到場聆賞，縣府並發給加油棒，讓年輕人享受觀賞演唱會的感覺。

此外，草屯鎮中山公園則有環鴻科技贊助草屯工藝稻草文化節系列活動的歌仔戲演出，請來孫翠鳳領銜的明華園歌仔戲團，吸引數千名民眾扶老攜幼來看戲。