〈中部〉賞蚵田、紅樹林 芳苑將造「海空步道」

2018-10-11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣第一條濕地「天空步道」將設立在芳苑鄉，其位於海陸交接的濕地，已命名為「海空步道」，步道全長五百五十公尺，遊客可以在架高的木棧道上看夕陽、賞蚵田風光，還有全台獨有的「海牛」（黃牛拉蚵車）及豐富的濕地生態。彰化縣府表示，遊客來王功旅遊，不僅只可吃蚵嗲，還能來一趟知性之旅，希望為地方帶來觀光和教育效益。

彰化縣第一條濕地天空步道

彰化縣政府昨天在普天宮舉辦「芳苑濕地紅樹林海空步道」工程說明會，縣長魏明谷表示，「芳苑濕地紅樹林暨其周邊整體環境改善計畫」總經費九千萬元，該處原本就是海、淡水交界的紅樹林，也是全台面積最大的紅樹林，總面積達廿七公頃，紅樹林中有木棧道可以觀賞鳥類、招潮蟹等生態，可說是寓教於樂。

城觀處長馬英傑表示，芳苑濕地紅樹林位於芳苑鄉二林溪出海口，目前因紅樹林過於茂密須予以「疏化」，才能讓更多生物棲息，最多的植物為海茄苳，次為水筆仔，是保育類鳥類大杓鷸、黑嘴鷗等重要棲地，該計畫除打造硬體設施，並將增加生物多樣性，完工後兼具生態旅遊、環境教育用途。

馬英傑說，工程包括觀夕平台、賞鳥亭等生態環境教育體驗設施、紅樹林海空步道、蚵田風情環境解說步道、濕地公園核心廣場（海牛廣場）、生態導覽解說系統等，其中紅樹林海空步道長約五百五十公尺、寬約兩公尺，全程步行時間約一小時，預定明年十一月完工，完工後將為地方增加觀光經濟效益。

民憂破壞生態 縣府︰設施融入不違和

不過，此工程也引來民眾「破壞生態」的質疑，二林鎮洪姓民眾指出，濕地是上天賜予的淨土，如今卻打造人工步道，難免破壞生態，且觀光客水準良莠不齊，恐出現「海空步道釣蝦蟹場」的尷尬畫面。

對此，馬英傑表示，民眾多慮了，縣府不會讓這種情況發生，此工程將環境教育結合生態觀光，所有設施都儘量融入自然生態，不產生違和感，就像「觀鳥屋」一樣，不會打擾到既有生物的環境。