〈中部〉活化三條崙海水浴場 打造雲林「忘憂森林」

2018-10-11

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場活化工程昨天動工，縣長李進勇表示，三條崙海水浴場水陸面積達十六公頃，有豐富潮間帶生態與完整防風林相，預定明年三月完工，將打造成雲林版「忘憂森林」。

預定明年3月完工

三條崙海水浴場活化工程昨由李進勇、縣議會副議長蘇俊豪、文化處長林孟儀、四湖鄉長蘇國瓏共同主持動土典禮。三條崙海水浴場是雲嘉地區唯一的海水浴場，七○年代是中部最負盛名的海濱遊憩區，這幾年因為海域環境改變，加上其他遊樂設施爭搶觀光大餅，逐漸沒落，縣府、公所與雲嘉南濱海國家風景區管理處合作展開活化。

李進勇表示，三條崙海水浴場是他少年時最喜歡遊憩的景點之一，也是雲嘉地區許多民眾共同回憶，希望透過活化工程重現風華，串聯、整合西部濱海鄉鎮，帶動西部海岸發展。

蘇國瓏表示，活化工程包括入口廣場暨停車場工程、入口步道區工程、入口體驗區／親子遊憩區工程、區內步道及道路系統工程、電力及排水衛生工程、照明設備工程。

蘇國瓏指出，除排水及水電基礎工程整建外，入口區及親子遊憩區也將整建成沙池、草坡、綠化花園及遊樂設施，朝親子、生態景觀、自行車驛站規劃。

蘇國瓏表示，海水浴場水域、陸域面積各八公頃，陸域防風林林相優美，生態豐富，整修後優美的環林步道及林間景色，將呈現雲林縣獨一無二的「忘憂森林」。