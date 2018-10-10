〈南部〉台史博建置資料庫 史料數位分享

2018-10-10

〔記者劉婉君／台南報導〕國立台灣歷史博物館（台史博）落腳台南迄今已七年，最近與文化局、台南市文史協會合作，將在地文獻研究與史料數位化，新建「台南文史研究資料庫」與「台南新報資料庫」，並有全文檢索功能，不僅可提供研究者參考，一般民眾也可以輕鬆查詢想了解的資料，認識台南在地的庶民與文史故事。

台史博館長林崇熙表示，「台南文史研究資料庫」與「台南新報資料庫」除了有全文查詢的功能，更結合地理定位、詞頻分析等數位人文技術，提供時間軸檢視、空間檢視等，跳脫傳統的文字描述框架。數位化並開放公共參考，將以往相對被忽略的戰後初期資料的重要性重新揭露，是地方學發展的重要基礎。

認識在地庶民生活、文史故事

「台南文史研究資料庫」的內容為一九五○至一九七○年代台南地區的研究期刊，包括台南縣市文獻委員會出版的《台南文化》、《南瀛文獻》，以及台南市文史協會的《文史薈刊》舊刊，目前共收錄六十二冊期刊、一千五百多篇文章，並分為西區、安平、採訪記、俚諺、熱蘭遮城、赤崁樓、虎頭埤、關子嶺等細項。

研究組研究人員陳玉珍表示，台南地區的本土化運動，其實早在戰後就有非常詳實研究，一九五○至一九七○年代，在地文史工作者結合清代官紳文人說台南事的傳統，以及日治時期學者田野調查的研究方法，撰寫史事考證的文章，也深入台南各地訪問記錄、採集史料，「台南文史研究資料庫」收錄的就是這些台南研究先行者們的心血結晶。

日治時期南部的《台南新報》、北部《台灣日日新報》、中部《台灣新報》，並稱為台灣三大報，研究組人員蔡姉諭說，當時中、北部的兩大報內容，以政策、法令規章、時事新聞為主，《台南新報》相較之下則較具濃厚的在地性，包括戲曲活動、娛樂生活等，和人民生活緊緊相扣，是過去台南的鮮活印記，為研究日治時期台灣社會情形與庶民生活概況的重要史料。