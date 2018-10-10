〈南部〉長照政策以老服老 黃偉哲：打造長青志工團

2018-10-10

〔記者邱灝唐、吳俊鋒／台南報導〕距離年底選舉時間越來越近，台南市長參選人勤跑行程爭取支持。民進黨參選人黃偉哲提出長照相關政策；國民黨參選人高思博請來黨內重量級人士助選。

黃偉哲昨日提出「以老服老」政策，打造長青志工團，讓相對年輕或健康的長輩擔任志工，提供陪同就醫、散步及購物等陪同服務。

並且透過建構知老培訓系統、服務時數系統、長青志工勳章，以及打造更便捷的公共運輸環境，推動偏鄉小黃與小巴、醫療專車和增加偏鄉直達公車路線等，作為政策配套措施。

高思博邀吳敦義、吳志揚站台

高思博昨天則邀請國民黨主席吳敦義和立委吳志揚助選，且同聲抨擊南市府。吳敦義強調，台南、高雄變成千坑之城且發生嚴重的登革熱疫情，年底要換黨換人做才有新氣象。

高思博則戴上寫有「義」的面具，抨擊市府變成強盜集團，未來會集結這些受害者組成聯盟，發動大型抗議式活動。

林義豐辦動漫音樂節、玩搖滾

無黨籍市長參選人林義豐則是提前曝光政見概念館，為週末的競選總部成立大會及國際動漫音樂節暖身，特別的是，開幕貴賓將不是地方政要，而是動漫歌手和搖滾樂團；林強調，這就是他與其他參選人的不同，年底當選機率已經達到五十一％。

蘇煥智談新豐區科技廊帶政策

無黨籍市長參選人蘇煥智昨天偕新大同草根民主連線議員參選人曾王雅雲、高忠義、陳志峰等人，在歸仁舉行記者會，說明開發新豐區科技廊帶政策的具體內容，誓言要讓台南經濟成長翻倍。

許忠信籲高思博家族天然氣凍漲

無黨籍市長參選人許忠信召開記者會，聲明對於油價凍漲表示贊同，但強調要一直持續下去，不該淪為政治考量，公開呼籲國民黨台南市長參選人高思博表態，家族經營的天然氣，是否也要跟進，「苦民所苦」。

陳永和疾呼撤銷龍崎掩埋場設置案

至於強調為環保而戰的無黨籍市長參選人陳永和，疾呼撤銷龍崎掩埋場的設置案，訴求強調要全力守護生態，讓下一代子孫，免受廢棄物的污染，不讓珍貴的月世界地景遭破壞。