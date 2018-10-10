〈南部〉《中國搶流感疫苗》醫師公會：自費疫苗可能缺貨

2018-10-10

〔記者黃旭磊／高雄報導〕中國頻傳假疫苗消息，醫師預測我國自費疫苗可能缺貨。

高雄市醫師公會昨天於巨蛋會館報告年度公益作為，理事長王欽程提及，四價流感疫苗可能缺貨，中國假疫苗事件造成當地民眾在世界搶購疫苗，有錢人到港澳地區施打，甚至也搶到台灣國光疫苗，秋冬為流感季節，今年缺貨問題難以避免，呼籲民眾儘快到診所施打。

衛生福利部表示，流感疫苗供貨延遲，公費流感疫苗開打日調整為十月十五日，公費三價流感疫苗約六百萬劑已完成採購，因應即日起至隔年二、三月的感冒流行期。

衛生單位說，公費疫苗幼童年過六個月可施打，以往需等到三歲，施打可預防三種疫苗株（兩種Ａ型、一種Ｂ型），自費預防四種疫苗株（兩種Ａ型、兩種Ｂ型）。

王欽程預測，自費四價流感每次施打約在千元以下，可能首波打完就缺貨，至於公費三價數量較多，狀況還好。

除了流感疫苗，高雄市今年登革熱防疫有成，本土及境外移入病例從上萬例降到四十二例，暑期大雨未引發疫情，重症沒有死亡個案，醫師公會為此獲得衛福部防疫績優團隊獎。

王欽程說，台灣以往到新加坡、馬來西亞考察防疫作為，今年換成新加坡、越南來台取經，衛生及環保局功不可沒，「登革熱快速診斷試劑」（登革熱快篩）確診後住院隔離，防疫團隊到里鄰噴藥滅蚊、量測居民體溫，迅速控制疫情。