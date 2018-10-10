〈南部〉清查登革熱孳生源 今年開罰750萬元

2018-10-10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市登革熱疫情拉警報，今年確診數四十二例，市府環保局與衛生局聯手清查登革熱孳生源，開出四千多張罰單，開罰約七百五十萬元。

高市今年登革熱本土確診數十一例、境外移入確診數三十一例，八月旗津、三民區一度出現登革熱群聚感染，前鎮、大寮區也陸續傳出確診病例，將前鎮、苓雅、鳳山區疫情列為高風險區域。

由於十月是登革熱傳播高峰期、十一月是第二高峰期，環保局、衛生局主動出擊地毯式掃蕩，啟動高風險區域滅蚊作戰，發現孑孓孳生源，協助民眾清除戶內外、防火巷、空地空屋等，平時不易清除孳生源的處所。

環局開出3800多張罰單 國防部最多

環保局今年依廢棄物清理法開出三千八百多張罰單，以國防部十五件最多，其次為國產署土地十三件、教育部學校用地九件，總開罰金額六百萬元；衛生局則依傳染病防治法開出三百多張罰單，以國防部二十三件最多，包括海軍陸戰隊、政治作戰局的眷村及土地，其次是國產署十六件，總開罰金額約一百五十萬元。

環保局近來加碼確診病例周邊五區共五十七個里，採「一區隊認養一里別」方式，出動近一千人次，掃蕩髒亂點等共六百多處，清除廢棄物、資源回收物四十五噸，並發現八十五處陽性點位，將持續列管追蹤。

環保局除了環境大掃蕩外，為避免防疫產生漏洞，加派人力針對屋簷溝投藥，迄今已執行一千二百處屋簷溝，並發現四處陽性點位，呼籲民眾一起清除孳生源，維護居住環境整潔。