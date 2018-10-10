〈南部〉鐵路地下化轉乘 市府推懶人包

2018-10-10

〔記者葛祐豪、鄭瑋奇／高雄報導〕高雄鐵路地下化共有十處地下車站，將於十月十四日正式通車，並預定於十月十三日晚間切換軌道，台鐵局特別推出「雙鐵一日券」等優惠；高市府也推出懶人包，讓民眾秒懂鐵路地下化轉乘設施。

共10處地下車站 14日通車

高雄鐵路地下化計畫，將既有左營、高雄及鳳山站等三個車站地下化，並新設內惟站、美術館站、鼓山站、三塊厝站、民族站、科工館站、正義站等七處通勤車站，將於十四日通車啟用。

推新左營—鳳山 一日乘車券

台鐵局昨表示，為讓民眾熟悉地下化沿線十個車站，從通車啟用日至今年底，將於高雄、新左營、鳳山三站，發售新左營︱鳳山一日乘車券，全票四十二元、半票二十二元，購買當日可於新左營︱鳳山區間，不限車種、不限次數搭乘。啟用首週（十月十四日至十月二十一日）更推出優惠票價，全票只要三十元、半票十五元。

雙鐵一日券 優惠價125元

此外，台鐵局也與高雄捷運公司合作，十月十四日至今年底，推出「雙鐵一日券」，內含高捷一日票及台鐵一日乘車券，優惠價一二五元，旅客持票可在一日內於高捷營運範圍及台鐵新左營至鳳山站間任意搭乘。

民眾除關心購票及進出動線外，相關轉乘設施也是想了解的重點，高市府特別製作懶人包，內容包含各車站位置圖、附近公車站及車站平面圖，也標示站區的機車停車位、出入口動線、公車站位置、行人進出動線等相關資訊，讓各站民眾順利接駁。

市府並加強站體周邊的轉乘設施，並於工務局的「雄工夫」ＦＢ粉絲專頁，提供相關轉乘資訊的懶人包，歡迎民眾查詢。

十全十美紀念套票 每套399元

此外，通車當天限量發售的「十全十美便捷高雄」紀念套票，套票總共有十張紀念車票，每套售價三百九十九元，每人每次限購兩套。另外，只要購買紀念套票一套，就送電子票證紀念套票一套（內含一卡通、悠遊卡、愛金卡、有錢卡各一張）。另外，通車當天台鐵還會推出特色便當及特惠活動，民眾於高雄新站販賣處購買台鐵商品、便當，均可享八折優惠。